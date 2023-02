Schwarzarbeit in Bottroper Lokal: Zoll nimmt Türken fest

Zollbeamte haben einen illegalen Arbeiter in Bottrop festgenommen.

Bottrop. Bei der Kontrolle eines Bottroper Restaurants hat das Dortmunder Hauptzollamt einen Mann festgenommen. Er hält sich illegal in Deutschland auf.

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dortmund haben nach Hinweisen Anfang des Monats einen Mann in einem Restaurant in der Bottroper Innenstadt festgenommen. Er hält sich illegal in Deutschland auf und hätte hier nicht arbeiten dürfen.

Der Festgenommene ist türkischer Staatsbürger. Um in Deutschland zu arbeiten, benötigen Türken einen Aufenthaltstitel, den der 19-Jährige aber nicht vorweisen konnte. Er konnte sich mit einem gültigen türkischen Reisepass, einem polnischen D-Visum und einem türkischen Personalausweis ausweisen.

Festnahme durch Zollbeamte: Verfahren wegen illegalen Aufenthalts

Das polnische D-Visum berechtigt den Passinhaber jedoch lediglich zum Aufenthalt zu touristischen Zwecken für 90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen im Bundesgebiet, so das Hauptzollamt. Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit war der Person zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht gestattet. Als die Beamten ihn überprüften, war er gerade dabei, Essen zuzubereiten.

Gegen den Mann wurde daher ein Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Die Zollbeamten nahmen ihn vorläufig fest. Über seinen Verbleib entscheidet nun die Bottroper Ausländerbehörde. Nach Angaben der Stadt seien der Behörde die Unterlagen vom Zoll übergeben worden, eine Entscheidung ist in dem Fall noch nicht getroffen worden.

Überprüfung durch Zoll: Bottroper Arbeitgeber droht Freiheitsstrafe

Den Arbeitgeber erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.

Das Hauptzollamt gibt aus Datenschutz-Gründen keine Informationen heraus, um welches Lokal es sich handelt. Immer wieder deckt der Zoll illegale Beschäftigungen auf, zum Beispiel im Herbst 2021 in einer Bottroper Pizzeria. Im April desselben Jahres wurden vier Männer auf einem Autohof festgenommen, die ohne Erlaubnis beschäftigt waren.

