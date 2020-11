Respektlosigkeiten von Patienten nehmen zu

Bottrop. An den Empfangsschaltern in Bottroper Arztpraxen entlädt sich oft der Frust von Patienten über die aktuelle Corona-Lage.

Zunehmend bekommen Teams in Arztpraxen den Frust vieler Bürger über die aktuelle Corona-Situation ungefiltert zu spüren. „Etwa, weil die Telefonleitung besetzt ist oder weil es keinen Wunsch-Coronatest gibt“, wie Dirk Spelmeyer sagt, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

Dass das Verhalten gegenüber den medizinischen Fachangestellten im Moment in vielen Praxen immer fordernder und aggressiver wird, bestätigt Hannelore König, Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe. „Die Mitarbeitenden in den Praxen sind keine Maschinen, neue Regeln können nicht auf Knopfdruck umgesetzt werden. Genauso liegt es nicht in unserer Verantwortung, wenn es Lieferengpässe bei Impfstoffen gibt.“

Unzufriedenheit auch auf der anderen Seite

Daneben belaste auch das erhöhte Infektionsrisiko. König: „Mittlerweile dürfen die Angestellten einmal wöchentlich mit einem Corona-Antigen-Schnelltest getestet werden, der PCR-Test bleibt uns aber verwehrt, wenn wir keine Symptome haben.“ Da fragten sich viele, ob sie weniger wert als andere Menschen seien? „Wir sind für die Patientinnen und Patienten häufig die ersten Ansprechpartnerinnen und möchten von der Politik gleichwertig behandelt werden.“

Spellmeyer spricht sich für mehr Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Praxen aus. „Für uns alle ist diese Pandemie eine schwierige Zeit, die uns viel Kraft kostet. Das gilt für die Menschen vor, aber natürlich auch hinter der Empfangstheke in den Arztpraxen.“ Anstelle von Frustration, Angst und Aggression seien Verständnis, Umsicht und Rücksichtnahme die Gebote der Stunde. „Wir werden diesen ersten Herbst und Winter mit dem Coronavirus bewältigen, aber das geht nur, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen“, so der KV-Chef.

