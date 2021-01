Rentenversicherung warnt vor Betrügereien rund um Grundrente

Bottrop. Behörde: Trickser wollen sich mit Fälschungen auch die Bankdaten älterer Leute erschleichen. Die Grundrentenzuschlag kommt ohne Antrag.

Die Rentenversicherung warnt vor Trickbetrügern, die mit Fälschungen aus der Einführung der Grundrente Kapital schlagen wollen. Getarnt als Mitarbeitende der Rentenversicherung versuchten solche Betrüger, an persönliche Daten oder sogar die Bankverbindung von Versicherten zu kommen.

Daher macht die Deutsche Rentenversicherung Rheinland darauf aufmerksam, dass Trickbetrüger zurzeit gefälschte "Fragebögen zur Grundrente" verschicken. Darin werden Rentnerinnen und Rentner aufgefordert, persönliche und sensible Angaben zu machen, um angeblich die Grundrente zu erhalten.

Die Grundrente wird erst ab Juli ausgezahlt

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland weist aber darauf hin, dass niemand einen Antrag auf Grundrente stellen muss. Ob Rentnerinnen oder Rentner einen Anspruch auf die Grundrente haben, wird von der Rentenversicherung automatisch geprüft. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls automatisch. Die Rentnerinnen und Rentner müssen nichts unternehmen. Die Prüfung erfolgt sowohl für diejenigen von Amts wegen, die bereits Rente bekommen, als auch für jene Rentner, deren Rente nach dem 31. Dezember 2020 beginnt.

Es dauert voraussichtlich bis Juli 2021, bis die ersten Grundrenten-Bescheide versendet werden. Denn die Einführung der Grundrente sei mit einem erheblichen Aufwand verbunden. So müssten diejenigen Renter, denen ein Grundrentenzuschlag zustehe, aus bundesweit knapp 26 Millionen Renten herausgefiltert werden. Der Grundrentenzuschlag wird gegebenenfalls für Altersrenten, Renten an Hinterbliebene (Witwenrenten) sowie Erwerbsminderungsrenten gezahlt.

Broschüre klärt über gängige Gaunereien auf

Um ihren Kunden zu helfen, stellt die Deutsche Rentenversicherung die gängigsten Gaunereien um die Rente in ihrer Broschüre „Vorsicht Trickbetrüger“ vor und erklärt, wie man sich am besten schützen kann. Die Broschüre wendet sich nicht nur an Rentner, sondern auch an Angehörige und Nachbarn älterer Menschen. Auch die Mitarbeiterinnen von Pflegediensten könnten dabei wichtige Ansprechpartnerinnen für die Rentner sein.

Die Broschüre finden Interessierte bei den Publikationen unter www.deutsche-rentenversicherung.de .