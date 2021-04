Rennen in Bottrop: Jetzt sind Auto und Führerschein weg

Bottrop. Eine Zivilstreife der Polizei hat Samstagabend einen Autofahrer gestoppt. Sie hat den Verdacht, er ist ein illegales Rennen gefahren.

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Bottrop ist am Samstagabend auf der Friedrich-Ebert-Straße negativ aufgefallen. Der junge Mann fuhr gegen 19.50 Uhr Zickzack und überholte Polizeibeamte rechts, die in einem zivilen Fahrzeug unterwegs waren. Die Beamten fuhren dem BMW-Fahrer daraufhin hinterher. Dabei konnten sie beobachten, wie der junge Mann mehrfach stark beschleunigte. Teilweise fuhr er mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. An einer roten Ampel in Essen konnte der 23-Jährige schließlich angehalten und kontrolliert werden. Sein Führerschein und das PS-starke Auto wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Die Fahrweise des jungen Mannes wird als illegales Kfz-Rennen eingestuft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.