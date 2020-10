RE 44: Zwei Wochen lang fahren Busse statt Bahnen

Am Bottroper Hauptbahnhof müssen Reisende nach Oberhausen zwei Wochen lang in Busse umsteigen.

Bottrop . Vom 10. bis 25. Oktober kann der Regionalexpress 44 zwischen Bottrop und Oberhausen nicht fahren. Die Nordwestbahn setzt Busse als Ersatz ein.

Die Bahn-Tochter DB Netz arbeitet vom 10. bis 25. Oktober an Bahnbrücken und wechselt auf der Strecke zwischen Bottrop und Oberhausen Gleise aus. In dieser Zeit kann die Nordwestbahn zwischen beiden Bahnhöfen den Regionalexpress 44 keine Züge auf die Strecke bringen und hat deshalb einen Ersatzverkehr mit Bussen organisiert.

Richtung Bottrop

Aus Duisburg fahren die Züge planmäßig nach Oberhausen Hauptbahnhof. Dort fahren Ersatzbusse vom Bussteig 10 zur Minute 21 und somit 8 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Bottrop erfolgt zur Minute 52 und somit 27 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindungen.

Richtung Oberhausen

Auch von Bottrop Hauptbahnhof nach Oberhausen entfallen alle Zugverbindungen und werden durch Busse ersetzt. Sie halten am Bussteig vor dem Bahnhof und fahren ab zur Minute 05 und somit 28 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Oberhausen erfolgt zur Minute 36 und somit 8 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. In Oberhausen besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RE 44; montags bis freitags bis nach Moers, in den Abendstunden sowie samstags und sonntags bis nach Duisburg.

Ausnahme: Der späte Zug von Bottrop nach Duisburg (23.33 Uhr) wird auf der gesamten Strecke durch einen Bus ersetzt. Er startet am 23.38 Uhr am Bussteig des Hauptbahnhofes und ist 41 Minuten später als der reguläre Zug um 0.34 Uhr in Duisburg an der Haltestelle „Neudorfer Straße“ am Hauptbahnhof. An den Bahnhöfen Vonderort und Osterfeld-Süd halten die Busse an den jeweiligen Bushaltestellen.

Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) zu melden. Der Ersatzfahrplan ist im Netz abrufbar auf www.nordwestbahn.de unter dem Stichwort Baumaßnahmen.