RE 14: Zugausfälle zwischen Bottrop und Essen

Bottrop. In der Woche vom 30. November bis 6. Dezember ersetzt die Nordwestbahn viele Züge durch Busse. Grund: Bauarbeiten der Bahn am Streckennetz.

Wegen Bauarbeiten der Bahn fallen auf der Linie RE 14 Züge aus von Montag, 30. November, bis Sonntag, 6. Dezember. Die Nordwestbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Richtung Essen

Vom 30. November bis 2. Dezember entfallen abends Züge zwischen Gladbeck West und Bottrop/bzw. Essen Hbf. Die Busse fahren in Gladbeck West um 22.19 Uhr und um 23.49 Uhr. in Bottrop kommen sie an um 22.40 Uhr und 0.10 Uhr. Am 2. Dezember fährt der Ersatzbus weiter bis Essen Hbf.

Vom 3. bis 6. Dezember entfallen alle Zugverbindungen auf dem Streckenabschnitt von Bottrop Hbf und Essen-Steele. Die Züge von Bottrop Hbf nach Essen Hbf werden durch einen Busse ersetzt. Sie fahren in Bottrop Hbf jeweils zur Minute 26 bzw. 56. Die Ankunft in Essen Hbf erfolgt zur Minute 29 bzw. 59. Essen-Steele kann während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Von Essen Hbf nach Essen-Steele kommen Fahrgäste mit den Linien S1, S3 und S9. Von Bottrop nach Essen fahren zudem im 15-Minuten-Takt Schnellbusse ohne Halt in Borbeck und Essen-West.

Richtung Bottrop

Richtung Bottrop fahren abends Busse statt Bahnen vom 30. November bis 01. Dezember zwischen Essen Hbf bzw. Bottrop Hbf nach Gladbeck West. Sie fahren in Bottrop ab um 21.50 Uhr, 22.50 Uhr und um 23.50 Uhr. Die Ankunft in Gladbeck West erfolgt um 22.11 Uhr, 23.11 Uhr und 0.11 Uhr. Die Anschlusszüge nach Borken fahren deshalb rund eine halbe Stunde später als sonst.

Am 2. Dezember entfällt in den Abendstunden der Zug von Essen Hbf nach Gladbeck West um 23.31 Uhr. Zur gleichen Zeit startet ein Ersatzbus. Er kommt in Gladbeck West um 0.22 Uhr an, der Anschlusszug nach Dorsten fährt 30 Minuten später als normal.

Vom 3. bis 6. Dezember entfallen alle Züge zwischen Essen-Steele und Bottrop Hbf. Von Essen Hbf nach Bottrop Hbf fahren Busse zu den Minuten 01 und 31. Die Ankunft in Bottrop Hbf erfolgt zur Minute 05 und 35, also 8 bis 9 Minuten früher als der reguläre Zug.