Razzia in Bottrop: Polizei hebt Bande von Raddieben aus

Bottrop/Bad Bentheim. Die Polizei im Emsland hat eine lange Serie von Raddiebstählen aufgeklärt. Die Spur der Täter führt nach Bottrop, Gladbeck und Oberhausen.

Eine Bande von Georgiern, die illegal im Ruhrgebiet leben, macht die Polizei im niedersächsischen Emsland verantwortlich für eine lange Reihe von Fahrraddiebstählen. Am Morgen haben Polizisten bei Razzien in Bottrop, Gladbeck und Oberhausen sechs mutmaßliche Mitglieder der Bande festgenommen.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Nach Angaben der niedersächsischen Polizei häufen sich seit April 2022 Diebstähle von Pedelecs und hochwertigen Fahrrädern im Bereich der Polizeiinspektion Emsland /Grafschaft Bentheim. Die Täter entwendeten aus Garagen und Gartenhäusern Pedelecs und weitere hochwertige Fahrräder. Dabei ließen sie sich auch durch verschlossene Türen nicht abhalten.

Die Polizei hat deshalb ihre ständige Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim auf die Serie angesetzt. Die Geschädigten übermittelten der Polizei zahlreiche Videoaufnahmen der zunächst unbekannten Täter. Nach monatelanger Ermittlungsarbeit, einhergehend mit aufwendigen verdeckten Ermittlungsmaßnahmen, konnte eine größere georgische Tätergruppe aus dem Bereich des Ruhrgebiets lokalisiert werden. Die Täter, die sich illegal in Deutschland aufhielten, waren einzig zum Zwecke der Begehung von Straftaten in der Bundesrepublik eingereist.

Aktuell werden dieser Gruppierung etwa 150 Diebstahlstaten zur Last gelegt. Hierbei ist ein Entwendungsschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Im Zuständigkeitsbereich der sachbearbeitenden Ermittlungsgruppe konnten 58 Taten aufgeklärt werden. Weitere bekannte Tatorte liegen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Am Dienstag vor Tau und Tag traten 150 Polizisten in mehreren Städten zur Großrazzia an. Sechs Beschuldigte wurden festgenommen. Zudem wurden mehrere Wohnungen und Diebesbunker in Oberhausen, Bottrop und in Gladbeck durchsucht.

Zwei der Beschuldigten konnten bereits in der Nacht auf frischer Tat festgenommen werden. Drei weitere Beschuldigte wurden in einem großen Wohnkomplex in Gladbeck-Brauck, mit Unterstützung des örtlichen Ausländeramtes festgenommen. Ein sechster Täter wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen.

Es wurden diverse Beweismittel gesichert: In Oberhausen konnten mehrere Fahrräder sichergestellt werden, die mutmaßlich aus Straftaten stammen. Weiterhin wurde ein Tatfahrzeug sichergestellt und wird untersucht. Die Auswertung der Erkenntnisse aus der Durchsuchungsmaßnahme dauert an.

Gegen fünf Beschuldigte erließ das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehle. Diese konnten bei den Durchsuchungsmaßnahmen vollstreckt werden. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Ein weiterer vorläufig festgenommener Beschuldigter wurde zunächst aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Außerdem werden fünf weitere Bandenmitglieder mit Haftbefehlen gesucht.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop