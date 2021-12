Die Polizei hat eine großangelegte Razzia in mehreren NRW-Städten gegen eine Drogenbande durchgeführt – auch in Bottrop. (Symbolbild)

Polizei Razzia gegen Marihuana-Bande: Fünf Festnahmen in Bottrop

Bottrop. Die Polizei hat am Donnerstag bei einer großen Razzia einen Schlag gegen eine Marihuana-Bande gelandet. Auch in Bottrop gab es Festnahmen.

19 durchsuchte Objekte, 20 vorläufige Festnahmen und damit ein heftiger Schlag gegen eine Marihuana-Bande: Das ist die Bilanz der Razzia, die die Polizei NRW am Donnerstag in mehreren Städten durchgeführt hat. Auch in Bottrop wurden Tatverdächtige festgenommen.

Insgesamt vier Objekte hatten die Beamten in Bottrop durchsucht. In der Folge der ersten Zugriffsmaßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte für ein weiteres Durchsuchungsobjekt, eine Garage, wie die Polizei Oberhausen, die den Einsatz geleitet hat, auf Nachfrage mitteilt.

Razzia in Bottrop: Plantagen-Utensilien, eine Waffe und 50.000 Euro sichergestellt

„Es konnten unter anderem Plantagen-Utensilien, ca. 50.000 Euro Bargeld, eine scharfe Schusswaffe mit Munition sowie diverse weitere Beweismittel sichergestellt werden“, so die Bilanz der Oberhausener Polizei für Bottrop. Fünf Personen wurden vorläufig festgenommen. Davon sind am Freitag vier Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden.

Nun führt die Staatsanwaltschaft Duisburg ein Verfahren wegen bandenmäßiges Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Hinzu komme der Verstoß gegen waffenrechtlichen Bestimmungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop