Raub auf Spielhalle in Bottrop: Täter droht mit Pfefferspray

Bottrop. Ein Mann hat eine Spielhalle an der Essener Straße in Bottrop überfallen. Mit dem erbeuteten Geld ist er geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit Pfefferspray hat ein Unbekannter den Mitarbeiter einer Spielhalle in Bottrop bedroht. Dann griff er in die Kasse und flüchtete mit seiner Beute.

Der Raub geschah laut Polizei an der Essener Straße, nahe der Bergstraße, am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr. Nachdem der Unbekannte mit dem geraubten Geld in unbekannte Richtung verschwunden war, informierte der Bottroper sofort Sicherheitsdienst und Polizei. Während der Tat war kein weiterer Kunde anwesend. Der Angestellte wurde nicht verletzt.

Raub auf Spielhalle in Bottrop: Täterbeschreibung liegt vor

Der Täter wird so beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur mit leichtem Bauchansatz. Er trug eine dunkle Hose, einen dunklen Pulli mit Motiv (weiße kleine „Würmer“), eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kontakt: 0800 2361 111.

