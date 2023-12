Die Stadtverwaltung in Bottrop macht Weihnachtspause.

Weihnachten Rathaus in Bottrop: Stadtverwaltung macht Weihnachtspause

Bottrop Schließung der Fachdienststellen zwischen Weihnachten und Silvester. Aber: Es gibt einige Sonderregelungen und Notdienste.

Alle Einrichtungen der Stadtverwaltung Bottrop bleiben an den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen. Dies gilt auch für die Sportplätze und Sporthallen.

Das Hallenbad im Sportpark bleibt aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen. Das Hallenbad in Welheim ist zwischen den Feiertagen ebenfalls geschlossen. Das Hallenbad in Kirchhellen ist jedoch zwischen den Feiertagen geöffnet. Die Öffnungszeiten lauten: 27., 28., und 29. Dezember jeweils von 6.30 bis 17.30 Uhr. Sonntag, 30. Dezember, von 7 bis 12 Uhr.

Die Lebendige Bibliothek ist vom Mittwoch, 27. Dezember, bis 29. Dezember, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Das Quadrat im Stadtgarten ist am 24., 25., und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. An den übrigen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten (Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr).

Das Jobcenter „Arbeit für Bottrop“ und die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (BEST) sind geöffnet. Die Feuerwehr verrichtet an allen Tagen den üblichen Dienst rund um die Uhr.

Folgende Notdienste werden für unaufschiebbare Fälle eingerichtet

Notdienste von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, täglich in der Zeit von 9 Uhr bis 11.30 Uhr:

im Fachbereich Umwelt und Grün für die Anmeldung von Bestattungen im Bürgerbüro Bottrop ausschließlich für die Ausstellung dringend benötigter Reisedokumente (lediglich am 27. und 29. Dezember) im Standesamt Bottrop für die Beurkundung von Sterbefällen (lediglich am 27. und 29. Dezember)

Im Gesundheitsamt ist für amtsärztliche und sozialpsychiatrische Notfälle, für Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz und für Notfälle im Bereich Frühe Hilfen ebenfalls einen Notdienst eingerichtet.

Dieser ist am Mittwoch, 27. Dezember, von 8 Uhr bis 14 Uhr sowie am Donnerstag, 28. Dezember, und Freitag, 29. Dezember, jeweils von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Für Notfälle des Sozialamtes übernimmt das Jobcenter AfB im Kaufland-Gebäude die Vertretung.

Termingebundene Schreiben im Hausbriefkasten am Rathaus einwerfen

Weitere städtische Einrichtungen haben einen Rufbereitschaftsdienst eingerichtet, der in Gefahren- oder Schadensfällen telefonisch erreichbar ist. Hierüber wird bei Bedarf die Leitstelle der Feuerwehr 02041 78030 informiert.

Termingebundene Schreiben können in den Hausbriefkasten im Rathaus, Ernst-Wilczok-Platz 1, eingeworfen werden. Diese werden täglich mit einem Eingangsstempel versehen, die Beantwortung kann sich jedoch um einige Tage verzögern. Der normale Dienstbetrieb beginnt wieder am Dienstag, 2. Januar 2024.

