Bottrop-Kirchhellen. Wer will morgens schon in aller Frühe von einem krähenden Hahn geweckt werden? In Kirchhellen gibt es noch welche, die Rassegeflügelzüchter.

Rassegeflügelzüchter bereiten Hähne-Wettkrähen vor

In der Scheune ist warm und gemütlich. Jung und Alt sitzen und lachen zusammen. Der Kirchhellener Rassegeflügelzuchtverein hat noch Glück, in anderen Vereinen sind solche Versammlungen weitaus schlechter besucht. Am Samstagabend fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des Rassegeflügelvereins in Kirchhellen statt. Insgesamt waren rund 60 Mitglieder gekommen, um gemeinsam neue Ämter für den Vorstand zu wählen und Ehrenmitglieder zu ehren. Außerdem wurden die ersten Vorbereitungen für den Höhepunkt des Jahres getroffen: das Hähne-Wettkrähen.

„Wir haben noch Glück, wir bekommen noch genügend Zuwachs, andere Vereine werden schon immer kleiner“, erklärt Vorsitzender Jens Pastrik. Auf dem Land wie in Kirchhellen hätten die Leute eben noch genügend Platz, um sich um die Tiere zu kümmern. In den Städten sehe nun einmal anders aus. Dort könnten sich immer weniger Menschen aus Mangel an Platz und Zeit um Hühner, Tauben oder Hähne kümmern. „Früher war das normal, dass jeder zweiter Hühner hatte“, meint Jens Pastrik. „Das wird immer weniger, weil auch nicht jeder morgens vom Hahn geweckt werden will“, meint der Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereines.

Der Kirchhellener Verein besteht schon über 100 Jahre lange

Deswegen ist der Vorsitzende froh, dass wenigsten sein Verein noch genug Zulauf erfährt. Der Verein besteht schon seit 112 Jahren und bewahrt einige langjährige Traditionen. Dazu zählt auch das Hähne-Wettkrähen, das am 7. Juni auf dem Hof Hetkemper-Flockert stattfinden wird. Außer dem Hähne-Wettkrähen findet im November die große Hauptausstellung mit Kreisschau statt.

Bei der Jahreshauptversammlung stand viel auf dem Plan. Zuerst wählten die Mitglieder neue Vorstandsmitglieder. Einige Mitglieder waren mit ihren Zuchten so erfolgreich, dass sie zu Vereinsmeistern geehrt wurden. Bei den Hühnern wurde es Michael Auge, bei den Zwerghühnern Daniel Garbe, bei den Tauben Michael Schuhmacher und in der Jugend die Geschwister Pastrik. Ein Vereinsmitglied erhielt eine ganz besondere Auszeichnung: Johannes Dierichs gehört seit 50 Jahren dem Rassegeflügelverein an und wurde deswegen zum Ehrenmitglied ernannt.