Kriminalität Räuberin in Kirchhellen gefasst: Bottroperin sitzt in Haft

Bottrop-Kirchhellen. Nach einem Überfall auf die Tankstelle an der Alleestraße kam die Bottroperin nicht weit. Jetzt sitzt sie in Untersuchungshaft.

Drei Zeugen eines Raubüberfalls auf die Tankstelle an der Alleestraße haben am Samstag die 26-jährige Täterin gestellt. Einen Tag später schickte eine Haftrichterin am Amtsgericht Gelsenkirchen sie in Untersuchungshaft. Die 26-Jährige steht auch im Verdacht, am 5. Juli den Raub auf die Tankstelle an der Pelsstraße begangen zu haben.

Die 26-jährige Bottroperin hat am Samstagabend um 21.40 Uhr eine Angestellte unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Der Aufforderung war die Angestellte aber nicht nachgekommen. Letztlich hat die Täterin dann nach etwas Wechselgeld gegriffen und ist anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet. Weit kam sie nicht: Drei Bottroper, im Alter von 21 bis 24 Jahren, die die Tat von draußen mitbekommen hatten, hielten die 26-Jährige schließlich auf. Die 21-jährige Angestellte aus Bottrop wurde bei der Tatausführung nicht verletzt.

Die Zeugen verstellten der Räuberin nach einer kurzen Verfolgung den Weg und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während dessen soll die 26-Jährige auch einen ihrer Verfolger mit dem Messer bedroht haben. Verletzt wurde auch hierbei niemand.

Kurz darauf nahmen die Beamten die Frau fest und stellten das mitgeführte Messer sicher. Die Bottroperin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Folgetag beim Amtsgericht in Gelsenkirchen vorgeführt. Die zuständige Haftrichterin erließ einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

