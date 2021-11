Räuber greift im Bottroper Netto in die Kasse und flüchtet

Bottrop. Ein junger Mann hat am Montagabend im Netto-Markt auf dem Eigen den Inhalt einer Ladenkasse geraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag, 15. November, betrat gegen 20:15 Uhr ein männlicher Einzeltäter den Netto-Markt auf dem Eigen, Gladbecker Straße 158. Der Täter wartete etwa fünf Minuten im Laden, bis sich kein weiterer Kunde im Bereich der Kasse befand. Unter dem Vorwand, einen Kauf tätigen zu wollen, zog der Einzeltäter ein Messer, als die Angestellte die Kasse zur Abwicklung des Bezahlvorgangs öffnete. Mit vorgehaltenem Messer griff der Täter in die Kasse und erbeute Geldscheine. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Täterbeschreibung:Männlich, ca. 17 bis 18 Jahre, ca. 170 bis 180 cm, komplett in schwarzer Bekleidung, trug vermutlich einen Kapuzenpulli.

Hinweise erbittet die Polizei unter 0800 2361 111.

