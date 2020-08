Räuber bedroht Mitarbeiterin im Lotto-Geschäft mit Waffe

Bottrop. Ein unbekannter Täter bedrohte am Mittwochabend eine Mitarbeiterin einer Lotto-Annahmestelle mit einer Waffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einer Schusswaffe bedrohte ein unbekannter Mann am Mittwochabend die Mitarbeiterin einer Lotto-Annahmestelle an der Scharnhölzstraße in Bottrop, so die Meldung der Polizei. Demnach ereignete sich die Tat gegen 18.35 Uhr.

Den Tathergang schildert die Polizei wie folgt: Die Mitarbeiterin wollte gerade Feierabend machen, als ein Mann an der Tür klopfte und fragte, ob er noch schnell Zigaretten kaufen kann. Die Mitarbeiterin öffnete ihm die Tür und ging zur Kasse zurück. Der Täter zog eine Waffe und forderte Bargeld. Er erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt und nutzte eine schwarze Schusswaffe

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, schlank, ca. 1,65-1,70 Meter groß. Er trug einen Oberlippen- und Kinnbart, eine hellblaue Jeans, eine hellgraue Kapuzenjacke und eine schwarze Schusswaffe.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.