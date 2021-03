Mit dem Außenspiegel hat ein Autofahrer einen Radfahrer in Bottrop touchiert. Der Radler aus Essen stürzte daraufhin, meldet die Polizei (Symbolbild).

Verkehrsunfall Radler aus Essen wird bei Unfall in Bottrop leicht verletzt

Bottrop. Ein Autofahrer hat einen Fahrradfahrer in Bottrop im Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel touchiert. Der Essener stürzte daraufhin.

Auf der Vogelheimer Straße in der Welheimer Mark in Bottrop hat es am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Radfahrer (35) aus Essen leicht verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer aus Essen gerät ins Straucheln

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei touchierte ein Autofahrer (57) aus Essen gegen 16.50 Uhr beim Vorbeifahren den Fahrradfahrer mit dem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer kam dadurch ins Straucheln und stürzte. Er verletzte sich leicht und wollte anschließend selbst zur Behandlung ins Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 150 Euro.

Weitere Berichte aus Bottrop:

So schaffen Bottroper zu Ostern Verbundenheit trotz Distanz

Schadstoffwerte im Bottroper Süden bleiben jetzt im Limit

Bottrops Kneipenwirte rechnen nicht mit schneller Öffnung

Bottroperin übernimmt Friseursalon in harten Zeiten

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!