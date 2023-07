Radiosender REL meldet täglich 105.000 Hörer

Bottrop/Gladbeck/Gelsenkirchen. Das Lokalradio REL erreicht täglich rund 105.000 Hörer in Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen. Das ergab die jüngste Reichweitenanalyse.

Zweimal im Jahr werden bundesweit die Ergebnisse der sogenannten Media Analyse veröffentlicht. Die „ma Radio“ untersucht per telefonischer Befragung das Radionutzungsverhalten aller deutschsprachigen Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren. Radio Emscher Lippe (REL) erzielt beim Wert „Hörer gestern“ (Montag bis Freitag) eine Quote von 28 Prozent. Demnach schalten täglich etwa 105.000 Hörerinnen und Hörer ihr Lokalradio für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen ein. Auch in der sogenannten Kernzielgruppe der Hörerinnen und Hörer zwischen 14 und 49 Jahren erreicht der Sender 28 Prozent „Hörer gestern“. Damit ist Radio Emscher Lippe Marktführer in der Kernzielgruppe.

Radio Emscher Lippe erreicht mit diesem Ergebnis einen Marktanteil von 25 Prozent. Die Verweildauer im Programm (durchschnittliche Hördauer) liegt bei 165 Minuten täglich. Die meistgehörte Morgensendung in Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen ist „Der gute Morgen mit Vanessa Winkel und Timo Düngen“, täglich von 6 bis 10 Uhr. Jeden Morgen schalten bis zu 43.000 Hörerinnen und Hörer pro Stunde ein.

