Radiosender für Bottrop liegt mit steigender Hörerzahl vorn

Bottrop. Radio Emscher Lippe hängt als Marktführer die WDR-Konkurrenz ab. Diese REL-Sendung hören die Menschen in und um Bottrop besonders gern.

Radio Emscher Lippe ist Marktführer und erreicht täglich 83.000 Menschen. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Medienuntersuchung, bei der deutschsprachige Bürger ab 14 Jahren telefonisch zu ihrer Radio-Nutzung befragt werden. Danach hat der regionale Radiosender die Zahl seiner Hörerinnen und Hörer in den letzten Monaten um 8000 gesteigert.

So erzielt Radio Emscher Lippe in der Rubrik „Hörer gestern“ von Montag bis Freitag eine Quote von 22 Prozent. Demnach schalten täglich etwa 83.000 Hörerinnen und Hörer das Regionalradio für Bottrop, Gladbeck, und Gelsenkirchen ein.

REL erreicht mehr Hörer als WDR 2 und 1 Live

Radio Emscher Lippe erreicht bei allen Hörerinnen und Hörern im Sendegebiet, die älter als 14 Jahre alt sind, einen Marktanteil von 30 Prozent und liegt damit vor der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz von WDR 2 mit 27 Prozent Marktanteil und 1 LIVE mit 15 Prozent. Die Verweildauer im Programm, also die durchschnittliche Hördauer in Minuten, liegt bei 222 Minuten am Tag.

In der sogenannten Kernzielgruppe der Hörerinnen und Hörer zwischen 14 und 49 Jahren erreicht der Radiosender mit Sitz in Gelsenkirchen 20 Prozent, das sind über 37.000 Personen täglich. Auch in der Kernzielgruppe „14-49 Jahre“ ist Radio Emscher Lippe damit mit gut sechs Prozentpunkten Vorsprung Marktführer.

Vor einem Jahr war die Hörerzahl von REL etwas größer

Die Hörerzahl war aber auch schon einmal größer. So erreichte Radio Emscher Lippe im Juli 2020 noch 87.000 Hörer täglich. In der Kernzielgruppe der Hörer zwischen 14 und 49 Jahren lag die Quote vor einem Jahr noch bei 24 Prozent. Auch die durchschnittliche Hördauer war bei 232 Minuten etwas länger. Im Juli 2019 waren es sogar 95.000 Hörerinnen und Hörer.

Inzwischen beträgt die durchschnittliche Stundenreichweite über den ganzen Tag bei allen Hörerinnen und Hörern, die älter als 14 Jahre alt sind, von Montag bis Freitag acht Prozent. Damit schalten pro Stunde etwa 32.000 Menschen REL ein. Die meisten Hörerinnen und Hörer erreicht nach wie vor „Der gute Morgen bei Radio Emscher Lippe“ mit den beiden Morgenteams Corinna Hensel und Hendrik Frost sowie Natascha Brücker und Timo Düngen.

Die Ergebnisse der Medien-Analyse werden zweimal im Jahr veröffentlicht. In Nordrhein-Westfalen heißt diese Untersuchung „E.M.A. NRW“ und wird jeweils im Februar und im Juli vorgestellt.

