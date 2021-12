Radfahrerin aus Bottrop bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Osterfelder/Peterstraße ist am Montag eine Radfahrerin leicht verletzt worden.

Bottrop. Eine Radlerin aus Bottrop hat sich am Montag in der Innenstadt bei einem Unfall verletzt, Sie stürzte beim Versuch, eine Kollision zu vermeiden.

An der Kreuzung Osterfelder/Peterstraße in der Bottroper Innenstadt hat es am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem eine 38-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop leicht verletzt wurde.

Die Frau war auf dem Fahrradschutzstreifen der Osterfelder Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Ratingen wollte gegen 15.30 Uhr von der Osterfelder Straße nach links in die Peterstraße abbiegen und übersah dabei offensichtlich die Frau. Um einen drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, machte die Radfahrerin eine Vollbremsung und stürzte dabei. Sie erlitt leichte Verletzungen.

