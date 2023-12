Punk-Festival Ruhrpott Rodeo: Die ersten Bands bestätigt

Bottrop-Kirchhellen. Das Ruhrpott Rodeo am Flugplatz Schwarze Heide in Bottrop-Kirchhellen findet nächstes Jahr im Juli statt. Bekannte Bands haben schon zugesagt.

Die Veranstalter des Punk-Festivals „Ruhrpott Rodeo“ haben die ersten Bands für 2024 verkündet. Darunter sind ein paar bekannte Namen.

Bad Religion („Punk Rock Song“) und Suicidal Tendencies („You Can’t Bring Me Down) haben ihre Teilnahme bestätigt. Beide Bands gehörten schon 2021 gemeinsam zum Line-Up des Festivals.

Ebenfalls zugesagt haben die schwedische Punkrock-Band Millencolin und die Punk-Veteranen von Toy Dolls aus England.

Weitere Bands: Lumpenpack, Dubioza Kolektiv, Fear, Dritte Wahl, The Locos, Oxo 86, Pascow, Ratos de Porão, Abwärts, 100 Kilo Herz, The Casualties, Misconduct, Booze & Glory, The Melmacs, Shöck, The Backyard Band, The Pill, Rasta und Knast und Bluthund.

Das Ruhrpott Rodeo findet nahe des Flugplatzes Schwarze Heide in Hünxe vom 5. bis 7. Juli 2024 statt.

Tickets in verschiedenen Variationen sind über den Tickshop des Veranstalters erhältlich: www.ruhrpott-rodeo.de.

Die Ticketpreise variieren zwischen 84,75 Euro (Tagesticket), 107,35 Euro (Tagesticket inkl. Camping), 144,64 Euro, (Kombi-Ticket) und 167,24 Euro (Kombi-Ticket inkl. Camping).

