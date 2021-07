Pumptrack-Anlage im Bottroper Volkspark Batenbrock eröffnet

Bottrop. Bottrop hat die neue Pumptrack-Anlage im Volkspark Batenbrock eröffnet. Zielgruppe sind vor allem Kinder und Jugendliche aus dem Quartier.

Bottrop hat eine neue Pumptrack-Anlage: Nach vierwöchiger Bauphase und der anschließenden Ruhephase für den Rasen ist die neue Bike-Piste im Volkspark Batenbrock eröffnet worden.

„Mit dem Bau des Pumptracks wird ein weiterer Schritt im Stadterneuerungsprozess Batenbrock-Südwest gegangen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Tischler bei der Eröffnung. Das neue Bewegungsangebot ist das Ergebnis einer im Jahr 2019 durchgeführten Kinder- und Jugendbeteiligung, bei der die Stadt gemeinsam mit die Koordinierungsstelle Integrierte Stadtentwicklung/InnovationCity und dem Stadtteilbüro Batenbrock mit Jugendlichen aus dem Quartier und Fachplanern mögliche Standorte im Park und die Gestaltung der Anlage diskutiert hat.

Neue Pumptrack-Anlage in Bottrop für Fahrrad, Roller Skateboard und Inlineskates

Die Ideen und Vorstellungen der Jugendlichen seien in die weitere Planung intensiv eingeflossen. Die Anlage wird nach der Fahrtechnik, dem so genannten „Pumping“, benannt, die aus einem gezielten Be- und Entlasten besteht. Ein Pumptrack ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen.

Die Zielgruppe sind in erster Linie Kinder und Jugendliche aus dem Quartier. Die Anlage kann mit dem Fahrrad, Roller, Skateboard oder mit Inlineskates befahren werden. Weil das Gras noch etwas Schonung braucht, ist zwar die Anlage geöffnet, die Rasenfläche bleibt aber noch eingezäunt. Der Pumptrack wurde mit Mitteln der EU, des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Bottrop gebaut. Die Kosten lagen bei rund 110.000 Euro.

Zuletzt hatte in Mülheim der Abriss einer Bike-Anlage im Wald für viel Aufsehen gesorgt: Der dortige Umweltdezernent hatte die Strecke mit Baggern zerstören lassen, sowohl seitens der Politik als auch der Biker hagelte es scharfe Kritik.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop