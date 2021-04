Pumpenhersteller Seepex nutzt neue App für Kundenservice

So sieht die technische Unterstützung per App bei Seepex aus.

Bottrop. Bottroper Unternehmen will Kunden weltweit auch während Corona-Pandemie schnell helfen, wenn Probleme auftauchen. Digitaler Support per Live-Bild

Der Einsatz von Servicetechnikern vor Ort war in den vergangenen Corona-Monaten oft fast unmöglich. Um Kunden aber auch in Pandemiezeiten bestmöglichen Service zu bieten, unterstützt Seepex, weltweit führender Spezialist für Exzenterschneckenpumpen und digitale Lösungen, mit dem AR-Remote Support seine Kunden via App vor Ort. AR steht für Augmented Reality („erweiterte Realität“).

Seepex hat die App-Entwicklung mit Vodafone vorangetrieben

Der Pumpenhersteller aus Bottrop hat die App gemeinsam mit Vodafone auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft und die Weiterentwicklung vorangetrieben, teilt das Unternehmen mit. Bei Seepex ist der AR Assistant bereits bei Servicemitarbeitern vor Ort und Experten in der Hauptgeschäftsstelle im Einsatz. Alexander Kuppe, Geschäftsführer und verantwortlich für das Ressort Vertrieb und Customer Service von Seepex, meint: „Der AR Assistant liefert unseren Kunden einen echten Mehrwert. Die Zahl der sogenannten Erstlösungen, also wenn ein Problem auf Anhieb behoben werden kann, ist signifikant gestiegen.“

Seepex: Audiovisuelle Unterstützung bei der Fehlerbehebung

Und so funktioniert das Ganze: Nach einer kurzen Terminabsprache verbindet sich der Kunde über die App mit dem Servicetechniker bei Seepex und erhält audiovisuellen Support bei Diagnose und Fehlerbehebung, Inbetriebnahme sowie der turnusmäßigen Wartung von Pumpen. Mit Hilfe von Live-Videoübertragung und Screen-Casting kann der technische Support nahezu arbeiten, als wäre er vor Ort, und die Kunden per Fernwartung bei anstehenden Serviceaufgaben unterstützen. Die App erweitert die klassische Videotelefonie um Markierungs- und Zeichnungsfunktionen.

Der Anrufer filmt das Produkt und der Experte kann in das Live-Bild 3D-Symbole integrieren oder auf dem Bildschirm zeichnen und so Schritt für Schritt durch den Prozess führen.

