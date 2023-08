Die Prosperstraße in Bottrop ist an der Bahnbrücke seit dem 21. Juli in beide Richtungen komplett gesperrt. Hier ein Foto vom ersten Tag der Sperrung.

Verkehr Prosperstraße in Bottrop: Die Sperrung wird bald aufgehoben

Bottrop. Diese Nachricht freut alle Verkehrsteilnehmer: Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, wann die Sperrung der Prosperstraße in Bottrop aufgehoben wird.

Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer. Die Sanierungsarbeiten an der gesperrten Brücke an der Prosperstraße liegen nach Angaben der Deutschen Bahn im Zeitplan. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, sind die Arbeiten an diesem Freitag (25. August) abgeschlossen.

Die Prosperstraße ist laut Stadt dann wieder für den Verkehr freigegeben. Zuletzt hatte es zeitliche Verzögerungen gegeben, weil die Baufirma an der Brücke auf unerwartete Schwierigkeiten bei den Stahlarbeiten und auf Betonfehlstellen zwischen den Stahlträgern gestoßen sei, so die Deutsche Bahn in der vergangenen Woche.

Die Bahnbrücke war ab dem 21. Juli gesperrt. Eine Durchfahrt sei lebensgefährlich, hatte die Stadt damals gemeldet.

Unweit der Bahnbrücke folgt jedoch zügig die nächste Baustelle. Am Dienstag, 29. August, beginnen die Bauarbeiten zur Kanalerneuerung in der Arnsmannstraße. Im Zuge dessen wird der Einmündungsbereich Ostring/ Arnsmannstraße auf Höhe der Aral-Tankstelle für circa sechs Wochen voll gesperrt.

