Prognose: Bottrops Inzidenz könnte im Juni unter 50 sinken

Bottrop. Aktuell bewegt sich die Bottroper Sieben-Tage-Inzidenz rund um den 100er-Wert. Laut einer Prognose könnte sie schon bald unter 50 sinken.

Sinkt die Inzidenz in Bottrop unter 100, können sich die Bürgerinnen und Bürger auf weitere Lockerungen freuen: Die Außengastronomie und die Hotels öffnen auch für Touristen, die Ausgangssperre fällt, die Beschränkungen im Einzelhandel werden weniger. Noch liegt die Stadt mit 103,8 knapp über der kritischen Grenze, doch eine Modellrechnung zeigt: Bald könnte sogar die 50 geknackt werden.

Laut der Prognose des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (ZI), nach eigenen Aussagen „das führende Forschungsinstitut für die ärztliche Versorgung in Deutschland“, rutscht Bottrop am 21. Juni unter die 50er-Marke. Dieser Blick in die Zukunft basiert auf der aktuellen Inzidenz und dem derzeitigen Reproduktions-Wert von 0,91. Dieser so genannte R-Wert gibt an, wie viele Personen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Liegt er unter 1, sinkt die Inzidenz perspektivisch.

Corona-Neuinfektionen: Bottroper R-Wert aktuell relativ hoch

Da die Berechnung immer nur die aktuellen Daten zugrunde legt, stelle sie „keine exakte Prognose für die zukünftige Entwicklung dar“, sagt das ZDI. Diese hängt auch von anderen Faktoren ab, etwa davon, wie es mit dem Impfen vorangeht. Die Prognose kann also morgen schon wieder anders aussehen.

Und gegebenenfalls sogar besser: Der R-Wert von 0,91 ist verhältnismäßig hoch. NRW-weit liegt er im Schnitt bei 0,85. Das liegt daran, dass Bottrop zu Mittwoch mit 23 frisch Erkrankten relativ viele Neuinfektionen gemeldet hat. Sollte in den nächsten Tagen die Zahl der täglichen Neuinfektionen merklich sinken, fällt auch der R-Wert – und die 50er-Inzidenz rückt näher.

