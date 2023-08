Premiere: Live-On-Stage-Festival startet im Stenkhoffbad

Bottrop. Im Bottroper Stenkhoffbad findet zum ersten Mal das Live-On-Stage-Festival statt. Statt elektronischen Klängen gibt es hier handgemachte Musik.

Bottroper Musik-Fans können sich auf ein neues und ganz anderes Festival freuen. Im Stenkhoffbad findet in diesem Jahr neben der seit Jahren beliebten Sommer-Beachparty erstmals ein weiteres Festival statt: das Live-On-Stage-Festival.

Am Freitag, 18. August, ist es so weit und die Premiere des neuen Festivals im Bottroper Freibad geht an den Start. „Das Festival ist so etwas wie das Kontrastprogramm zur Beachparty“, sagt Stephan Kückelmann von CK Media & Events. Denn im Gegensatz zur Beachparty, die gleich einen Tag später stattfindet, verspricht das Live-On-Stage-Festival „handgemachte“ Musik statt elektronischer Partyhits, so der Veranstalter. „Wir haben für das Festival das Rock Orchester Ruhrgebeat für uns gewinnen können“, so Kückelmann.

Das „Rock Orchester Ruhrgebeat“ performt mit rund 30 Musikern auf der Bühne

Die Besucher können sich somit auf rund 30 Musiker des Orchesters freuen, die mit Instrumenten und Gesang live auf der Bühne performen werden. „Wir spielen einen Mix aus Rock und Pop und nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte“, erklärt Julie Wnuk, Künstlerin des Rock Orchester Ruhrgebeat. Und noch etwas habe das Orchester in petto: Es wird ein Medley zu Ehren von Tina Turner geben.

„Wir freuen uns auf ein Woodstock-Gefühl hier in Bottrop“, sagt die Musikerin über das dreistündige Programm am Freitag Abend. Dass man mit dieser Musikrichtung dennoch ein anderes Klientel anspreche, als bei Musikveranstaltungen wie der Beachparty, sei dabei bewusst so gehalten. „Die Zielgruppe ist durchweg gemischt aber primär sprechen wir schon ein etwas älteres Publikum an“, sagt Holger Czeranski von CK Media & Events. Doch in erster Linie richte sich die Veranstaltung an alle Fans der handgemachten Musik, egal welchen Alters.

Von außen unscheinbar: Hinter den Toren des Stenkhoffbads tritt das Rock Orchester Ruhrgebeat am Freitag, 18. August, auf. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Premiere nicht nur für das Festival selbst: Erstmalig auch bargeldloses Zahlen möglich

„Besucher können bei uns auch Bierzeltgarnituren mieten, um vor der Bühne sitzen zu können“, erklärt Czeranski. Denn dass dies gerade bei der älteren Zielgruppe sehr angefragt sei, hätten die Veranstalter früh erkannt. Neben den Sitzmöglichkeiten vor der Bühne setzen die Veranstalter auf eine weitere innovative Idee: Es wird die Möglichkeit zum bargeldlosen Zahlen geben. „Die Besucher können ihre Getränke und Speisen mit Wertmarken kaufen, die auch bargeldlos gekauft werden können. Es muss also keiner nach Hause gehen, weil kein Bargeld mehr da ist“, so Kückelmann. Diese neuartige Änderung wurde auf dem Bottroper Stadtfest in diesem Jahr erprobt und nun auch auf dem neuen Festival eingeführt.

Los geht der Einlass am Freitag bereits ab 17 Uhr, bevor um 18 Uhr das Festival mit der Vorband The Servants startet. Tickets für die Premiere des Live On Stage Festivals gibt es aktuell online oder in verschiedenen Vorverkaufsstellen für 25 Euro. Wer sich spontan für das Festival entscheidet, der kann an der Abendkasse für 30 Euro eine Karte kaufen. „Das Ticketing läuft sehr gut bis jetzt und wir blicken positiv auf die Premiere“, so Stephan Kückelmann.

