Premiere im Winter: Movie Park feiert „Hollywood Christmas“

Bottrop-Kirchhellen. Movie Park in Bottrop-Kirchhellen verlängert seine Saison und schafft ein neues 24-tägiges Winter-Event. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Das gab’s noch nie. Der Movie Park wird in der Winter- und Weihnachtszeit öffnen. Wie der Film- und Freizeitpark mitteilt, wird die Neuerung mit dem festlichen Event „Movie Park’s Hollywood Christmas“ an 24 ausgewählten Tagen zwischen dem 1. Dezember 2023 und 7. Januar 2024 stattfinden.

Geöffnet ist der Park an folgenden Tagen: jeweils Freitag, Samstag und Sonntag (1.,2.,3.,8.,9.,10.,15.,16.,17. Dezember). Dazu von Donnerstag, 21. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember. Und zusätzlich von Mittwoch, 27. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar. Am 24. bis 26. Dezember wird der Park geschlossen sein.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Kirchhellen:

Die Öffnungszeiten sind jeweils von 12 bis 20 Uhr geplant. „Zum amerikanischen Einfluss unseres Film- und Freizeitparks passt natürlich auch ein richtig amerikanisches Weihnachtsevent“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Wir freuen uns, mit ‚Movie Park’s Hollywood Christmas‘ ein neues, winterliches Programm für die ganze Familie zu erschaffen und die Saison noch weiter zu verlängern.“



Nach dem letzten Halloween-Tag am 12. November wird der Movie Park das Hollywood-Set weihnachtlich dekorieren und zwecks Umgestaltung drei Wochen lang schließen.

Amerika im Movie Park: Ein großer, geschmückter Weihnachtsbaum wird aufgestellt

Worüber sich die Besucher freuen können, erläutert der Geschäftsführer. „Hierfür werden wir unser Entertainment-Angebot und unsere Shows, die Themenbereiche und das gastronomische Angebot anpassen und Hollywood im Winter erwachen lassen. Mit dem ‚American Christmas‘ Thema können wir uns nicht nur gezielt von anderen Freizeitparks und Weihnachtsmärkten differenzieren, sondern auch unsere amerikanischen Wurzeln und Identität weiter in Szene setzen.“

Zum originalen amerikanischen Weihnachtsfest gehört natürlich auch ein großer, geschmückter Weihnachtsbaum mit vielen Lichtern und auffälliger Dekoration.

Der „Hollywood Boulevard“ verwandelt sich zur kalten Jahreszeit in den „Christmas Boulevard USA“ und wird mit zahlreichen Lichterketten und bunter Deko an eine typisch amerikanische Kleinstadt erinnern. Die „Streets of New York“ werden thematisch an das bekannte Rockefeller Center in New York angelehnt sein. Die winterliche Version des „Nicklands“ wird mit dem „Nickelodeon HoHoHoliday Land“ ins Leben gerufen. Auch ein „Wild West Christmas“-Bereich wird im Westernbereich des Parks geschaffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop