Premiere für neues Kirchhellener Brezelbäcker-Team

Spendenübergabe: Der Kirchhellener Kegelclub „Volle Kanne“ hat die Brezel vom Brezelausmarsch ersteigert. Auf dem Hof von Christian Steinmann am Lippweg wurde jetzt der Spendenscheck übergeben.

Bottrop-Kirchhellen. Der Brezelausmarsch war eine Art Generalprobe für das Brezelfest 2023. Auch für ein neues Brezelbäcker-Team. Spende für Stiftung.

Ein neues Bäckerteam hat beim Brezelausmarsch der Brezelgesellschaft den Prototypen für das Brezelfest 2023 vorgestellt. Er brachte bei einer Versteigerung 2650 Euro für einen guten Zweck.

Für künftige Brezelproduktionen hat Bäckermeister Markus Kläsener jetzt ein fünfköpfiges Team zur Unterstützung. Gemeinsam mit Uli Eckert, Frank Hollender, Lars Schlüter, Marc Rottmann und Bastian Rzeha backt er weiter in seiner Backstube an der Hauptstraße, aber außerhalb der Betriebszeiten. Neben der Wurfbrezel fürs Fest entstehen so die Mini-Brezel für alle Brezelbrüder sowie die Schulterstücke für die Brezeloffiziere.

Die Brezel vom Ausmarsch auf den Hof Steinmann am Lippweg wurde versteigert zu Gunsten der „Snow Foundation“, die Patienten mit seltenen Krankheiten unterstützt. Das Höchstgebot von 2650 Euro kam vom Kegelclub „Volle Kanne“. Am Mittwochabend wurden am Lippweg Brezel und Scheck übergeben.

