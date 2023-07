Premiere: Bottrops KOD bietet Bürgersprechstunden an

Bottrop. An zwei Terminen können Bottroper ihre Fragen, Probleme und Anregungen beim Kommunalen Ordnungsdienst loswerden. Wann die ersten Termine sind.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) lädt zur Bürgersprechstunde ein. Das teilte die Stadt mit. Um auf Anliegen der Bottroperinnen und Bottroper eingehen zu können, findet am Mittwoch, 19. Juli, zwischen 10 und 11 Uhr und am Donnerstag, 20. Juli, von 17 bis 18 Uhr jeweils eine Sprechstunde statt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KOD sind seit dem 19. Januar in die Büroräume im ersten Stock des Gebäudes an der Kirchhellener Straße 9a eingezogen. Der neue Standort liegt zentral in der Innenstadt. Er ist über den Parkplatz an der Luise-Hensel-Straße oder durch die Postberg-Passage zu erreichen. Der Zugang erfolgt wahlweise über das Treppenhaus oder barrierefrei über einen Aufzug.

Beide Termine bleiben auch in den darauffolgenden Wochen bestehen. Der Zugang zu den Sprechstunden steht jedem offen, es ist laut Stadt keine gesonderte Terminvereinbarung erforderlich.

Die Stadt nennt eine Auswahl an Gründen, in welchen Fällen Bottroperinnen und Bottroper den KOD aufsuchen können. Zum Beispiel bei Grünanlagen, in denen beobachtet wird, dass vermehrt Hunde nicht angeleint ausgeführt werden. Oder man beobachtet ein erhöhtes Aufkommen von sogenannten „Schadnagern“ (Ratten).

Die Erreichbarkeit des KOD in Bottrop

Bestimmte Örtlichkeiten werden regelmäßig von Vandalismus heimgesucht beziehungsweise vermüllt. Oder Bürgerinnen und Bürger erkennen eine Gefährdung für die Öffentlichkeit und wissen nicht, wer der zuständige Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist.

Darüber hinaus ist der KOD telefonisch (02041 70-3971) zu folgenden Zeiten zu erreichen: Montag von 14.30 bis 20 Uhr, Dienstag bis Donnerstag: 7 bis 24 Uhr, Freitag: 7 bis 1 Uhr. Samstag: 16.30 bis 1 Uhr und sonntags von 16 bis 22 Uhr. Oder per E-Mail unter kod@bottrop.de.

