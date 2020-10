Bottrop. Ein Mitarbeiter ist positiv getestet worden. Spezialfirma wird die Filiale in Bottrop desinfizieren. Was die Schließung für die Kunden bedeutet.

Bottroper Kunden der Postbank sind frustriert und verärgert. Die Filiale am Berliner Platz ist seit vergangenem Freitag geschlossen. Laut Unternehmenssprecher Hartmut Schlegel ist ein Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Alle Mitarbeiter, „die persönlichen Kontakt mit dem infizierten Kollegen hatten, befinden sich aktuell in Quarantäne und werden in jedem Fall getestet, bevor sie wieder ihren Dienst aufnehmen können“, erläutert der Postbank-Sprecher weiter.

Am Dienstag soll die Filiale in der Innenstadt von einer Spezialfirma gereinigt werden. „Wir planen, die Filiale ab Freitag zumindest zeitweise wieder zu öffnen“, sagt Hartmut Schlegel. Ob dies gelingt, hänge vor allem davon ab, ob ausreichend Mitarbeiter aus der Region gefunden werden, die die Quarantäne-Kollegen, vertreten können.

Auch Postkunden sind von der Schließung betroffen

Durch die vorübergehende Schließung sind zwangsläufig auch diejenigen betroffen, die kein Postbankkonto haben und nur ihre Pakete am Schalter abholen oder aufgeben wollen. „Die Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit lagen, werden einer Sonderreinigung unterzogen“, so Schlegel. „Nach derzeitiger Planung werden sie von der Deutschen Post erneut zugestellt.“ Sollte dies nicht möglich sein, werde die Lagerzeit der Sendungen so verlängert, dass die Kunden nach der Wiederöffnung ausreichend Zeit zum Abholen haben. Sendungen, die ab heute nicht zustellbar sind, werden in einer benachbarten Partnerfiliale der Deutschen Post zur Abholung bereitgelegt. „Welche Filiale das jeweils ist, können die Kunden auf ihrer Benachrichtigungskarte sehen“, erklärt Hartmut Schlegel.

Zur kostenfreien Abhebung von Bargeld wird empfohlen, auf andere Automaten der Postbank oder Commerzbank, Deutsche Bank oder Hypovereinsbank auszuweichen. Der Selbstbedienungsbereich der Bottroper Filiale einschließlich der Postfachanlage soll nach erfolgter Desinfizierung wieder zugänglich sein und geöffnet bleiben.

Mehr Pakete werden an Poststellen abgegeben

Viele Kunden nutzen seit der Schließung die Poststellen, die sich bei Einzelhändlern befinden. So wie bei Inge Schmidt-Mayr. In ihrer Wäscherei an der Kirchhellener Straße 262 auf dem Eigen erleben sie und ihr Team seit vergangenem Freitag „ein erhöhtes Arbeitsaufkommen“. Die Kunden schauen nicht nur wegen der Wäsche vorbei, sondern haben häufiger Päckchen und Pakete in den Händen. Zuvor übernahm nur eine Mitarbeiterin beide Aufgaben, einerseits die Aufträge für die Wäscherei und nebenbei die Poststation. Seit der Schließung der Hauptstelle in der Innenstadt ist zusätzlich eine zweite Mitarbeiterin im Einsatz. Beide teilen sich nun die Aufgaben.

Für diejenigen, deren Post bereits auf dem Weg in die Hauptpost ist, empfiehlt Inge Schmidt-Mayr in der Sendungsverfolgung noch rechtzeitig den Ablageort zu ändern. Stattdessen können die Pakete in die kleinen Poststellen geschickt und zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Einzelhändler abgeholt werden.