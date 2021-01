Polizisten stoppen betrunkenen Autofahrer auf der A2

Bottrop Polizisten stoppten am Neujahrsabend kurz vor 22 Uhr auf der A2 einen betrunkenen Autofahrer. Ein Alkoholtest ergab drei Promille.

Ein 57-Jähriger war am Neujahrsabend in Schlangenlinien auf der A2 in Bottrop in Richtung Oberhausen unterwegs. Polizisten beobachteten, wie der Mann aus Essen mehrfach auf den Seitenstreifen geriet und seine Geschwindigkeit von 40 bis 100 Stundenkilometern schwankte.

Der 57-Jährige missachtete mehrfach die Anhaltezeichen der Beamten,

versuchte an der Anschlussstelle Oberhausen-Holten zu flüchten und wurde im

Autobahnkreuz Oberhausen-West auf dem Seitenstreifen von den Polizisten

gestoppt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille.

