Polizeieinsatz: Messerstecherei auf Bottroper Herbstkirmes

Bottrop. Verletzter 16-Jähriger kam ins Krankenhaus. 18-jähriger mutmaßlicher Täter stellt sich. Das ist passiert am Busbahnhof ZOB.

Zu einer Messerstecherei kam es am Samstagabend kurz nach 22 Uhr auf der Herbstkirmes am ZOB/Berliner Platz. Dort soll laut Polizeiangaben eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Streit geraten sein, woraufhin einer ein Messer zog und auf einen Kontrahenten einstach. Das 16-jährige Opfer wurde in ein Bottroper Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr habe allerdings nicht bestanden. Der 18-jährige Messerstecher konnte durch Zeugen identifiziert werden und habe sich im Laufe des Abends auf der Bottroper Wache gestellt, so die Polizei weiter. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Schausteller berichten von aggressiven Gruppen aus dem Migrantenmilieu

Kurz nach dem Vorfall sei es zu einer weiteren Schlägerei im Bereich des ZOB gekommen. Außerdem habe es am frühen Sonntagmorgen gegen 5.55 Uhr erneut eine Schlägerei mit Körperverletzungen im Bereich es Berliner Platzes/ZOB gegeben. Unterdessen berichten nach WAZ-Recherche auch Schausteller der Herbstkirmes von diesen Zwischenfällen und einem großen Polizeiaufgebot im Kirmesbereich um den Berliner Platz. Demzufolge handele es sich fast ausschließlich um junge Männer aus dem türkisch-arabischen Milieu. Das aggressive Gebaren größerer Gruppen mit diesem augenscheinlichen Hintergrund sorge vor allem nach 19 Uhr für Unbehagen auf diesem Teil der Kirmes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop