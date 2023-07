Schon wieder haben falsche Wasserwerker in Bottrop Schmuck und Bargeld erbeutet (Symbolbild).

Kriminalität Polizei warnt: Falsche Wasserwerker in Bottrop unterwegs

Bottrop. Die Polizei warnt vor allem Senioren und ihre Angehörigen: Wieder mal geben sich in Bottrop Diebe als falsche Wasserwerker aus.

Die Polizei warnt: Schon wieder waren falsche Wasserwerker in Bottrop unterwegs. In mindestens zwei Fällen fielen ihnen Senioren zum Opfer.

Gegen 10 Uhr klingelte ein Mann an die Wohnungstür einer Bottroperin am Altmarkt und begehrte Einlass. Er gab vor, den Wasserdruck überprüfen zu wollen. Während die Frau mit ihm in der Wohnung die Wasserhähne aufdrehte, durchsuchte mindestens eine weitere Person ihr Schlafzimmer nach Wertsachen. Nachdem der mutmaßliche Handwerker gegangen war, stellte sie den Diebstahl von Goldschmuck und Bargeld fest.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre alt, 1,65-1,70 Meter groß, dunkle Jacke, Werkzeug, sprach Deutsch mit Akzent,

Ähnliches trug sich an der Karl-Englert-Straße zu. Dort waren zwei Männer bei den Bewohnern vorstellig geworden. Sie klingelten gegen 15 Uhr an der Tür. Letztlich stellten die Senioren das Fehlen von Goldschmuck und Bargeld fest.

Täterbeschreibungen: Einer der Männer ist etwa 30-35 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, dick, schwarze glatte Haare, weißes T-Shirt und schwarze Hose; der andere ist ungefähr 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, weißes T-Shirt und schwarze Hose.

Dringender Rat der Polizei: Um sich vor Betrügern zu schützen, lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen ins Haus. Das gilt auch für Handwerker, die nicht offiziell angekündigt wurden oder die sie nicht selbst bestellt haben. Weitere Tipps, wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor Betrügern schützen können, steht hier zum Nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger.

Wer zu den angegebenen Zeiten etwas Verdächtiges bemerkt haben könnte, wird gebeten, die Polizei zu informieren (0800 2361 111).

