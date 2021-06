Bottrop/Kreis Recklinghausen. In Bottrop und im Kreis Recklinghausen machen Diebe sich an geparkten Autos zu schaffen. Sie haben es auf Edelmetalle abgesehen.

Nach einem aktuellen Fall warnt die Polizei: In Bottrop und im Kreis Recklinghausen sind in den vergangenen Monaten vermehrt Katalysatoren von geparkten Pkw gestohlen worden. Zuletzt am frühen Montagmorgen an der Heinrichstraße in Recklinghausen. Die Diebe haben es offensichtlich vermehrt auf Edelmetalle (Platin, Palladium und Rhodium) abgesehen, die als Beschichtungen in Katalysatoren verbaut sind.

Gestiegene Rohstoffpreise als Grund für Katalysatoren-Klau in Bottrop und im Kreis

Im Hintergrund stehen laut Polizei gestiegene Rohstoffpreise. Die Fallzahlen waren in mehreren nordrhein-westfälischen Städten im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen - so auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Häufig machen sich die Diebe demnach an Fahrzeugen älterer Bauart zu schaffen, da die Katalysatoren bei diesen gut erreichbar in der Mitte des Wagenbodens verbaut sind. Meistens wurden die Pkw aufgebockt und die Bauteile aus der Auspuffanlage herausgeflext bzw. geschnitten. Betroffen waren sowohl Privatwagen als auch Pkw auf Flächen von Autohändlern oder Werkstätten.

Landeskriminalamt rät zum Einsatz elektronischer Kraftfahrzeugsicherungen

In Garagen oder auf eingezäunten Grundstücken stehen Pkw vergleichsweise sicher. Ansonsten sollte möglichst an belebten und beleuchteten Straßen geparkt werden. Darüber hinaus rät das Landeskriminalamt zum Einsatz elektronischer Kraftfahrzeugsicherungen (wie Neigungssensoren). Wird ein Auto mittels Wagenheber angehoben, löst das System einen Alarm aus und sendet diesen ans Smartphone des Eigentümers.

Darüber hinaus bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen an abgestellten Autos beobachten, sofort die 110 zu wählen.

