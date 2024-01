Polizei warnt Bottroper: Falsche Wasserwerker unterwegs

Bottrop Erneut ist ein Bottroper Opfer des Wasserwerker-Tricks geworden. Die Polizei sucht Zeugen und warnt: Lasst keine Fremden in die Wohnung!

Die Polizei warnt: Unbekannte Betrüger entwendeten am Montag Bargeld aus der Wohnung eines Bottropers an der Essener Straße. Dafür gab sich ein Mann fälschlich als Wasserwerker aus.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Gegen 13.30 Uhr klingelte der angebliche Wasserwerker an der Wohnungstür. Unter einem Vorwand schaffte er es in die Erdgeschosswohnung. Hier lenkte er den Senioren im Badezimmer ab. Mutmaßlich gelangte bei dieser Gelegenheit ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung und nahm Bargeld aus einem Kleiderschrank im Schlafzimmer mit.

Nach Beendigung der angeblich notwendigen Arbeiten entfernte sich der Wasserwerker aus der Wohnung. Seine Personenbeschreibung: Er ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte einen dunklen Schnurrbart und kurzes dunkles Haar und trug eine blaue Hose.

Die Polizei wiederholt aus diesem Anlass ihre Warnung davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Sie rät Bürgerinnen und Bürgern: „Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die entsprechende Firma oder Behörde an und suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.“

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop