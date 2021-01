Kriminalität Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Bottrop

Bottrop Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in der Innenstadt und im Fuhlenbrock. Sie bittet Zeugen, mögliche Hinweise zu melden

n der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der

Karl-Englert-Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Fenster

im Erdgeschoss auf. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zwischen Dienstag 13 Uhr und heute 07.45 Uhr hebelten unbekannte Täter eine

Garage am Holunderweg auf. Aus der Garage wurde ein Wagenheber entwendet. Die

Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.