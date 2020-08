Polizei sucht Zeugen nach Streit am Berliner Platz

Bottrop. Bei einem Streit auf dem Berliner Platz wurde am Freitagabend ein 17-Jähriger Bottroper verletzt. Von den Tätern liegt eine Beschreibung vor.

Bei einem Streit auf dem Berliner Platz in Bottrop ist am Freitagabend, gegen 20.10 Uhr, ein 17-Jähriger Bottroper verletzt worden. Der Jugendliche gab an, dass er und seine 18-jährige Freundin von zwei unbekannten Tätern belästigt worden seien. Dadurch habe sich ein Streit entwickelt. Einer der Unbekannten habe ihn dann geschlagen, der andere getreten. Anschließend liefen die Täter in Richtung Ehrenpark davon. Der 17-Jährige musste im im Krankenhaus behandelt werden.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: beide Männer waren etwa 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß. Der eine Täter war schlank, der andere hatte eine stabile Statur.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat der Polizei zu melden

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel. 0800/2361 111.