Polizei sucht Zeugen für nächtlichen Handyraub in Bottrop

Bottrop. Ein Bottroper hat bei der Polizei angezeigt, in der Nacht auf Montag von einem Unbekannten überfallen worden zu sein. Weitere Hinweise erwünscht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem angezeigten Raub in Bottrop geben können.

Ein Bottroper (21) kam am Montagnachmittag zur Wache und gab an, in der Nacht auf Montag überfallen worden zu sein. Demnach war der junge Mann gegen 0.45 Uhr zu Fuß auf der Straße An der Landwehr unterwegs. Im Bereich der Straße Am Quellenbusch sei er plötzlich von einer unbekannten Person umgestoßen worden - außerdem habe ihm die Person das Handy weggenommen.

Eine genauere Täterbeschreibung liegt nicht vor

Der Täter flüchtete in Richtung Krankenhaus. Eine genauere Beschreibung der Person liegt nicht vor.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden unter 0800/2361111.

