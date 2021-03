Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Bottroper Fleischerei

Einen Einbruch in eine Fleischerei in Bottrop meldet die Polizei.

Bottrop. Über den Hausflur des Geschäftshauses an der Gladbecker Straße sind Einbrecher in die Fleischerei gelangt. Sie flüchteten mit der Kasse.

Unbekannte sind in Bottrop in eine Fleischerei an der Gladbecker Straße eingebrochen.

Laut Polizei betraten sie zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen den Hausflur des Geschäftshauses und zerstörten von dort die Scheibe der Tür zur Fleischerei. Anschließend nahmen sie die Kasse mit Bargeld an sich und flüchteten mit ihrer Beute.

Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich unter 0800 2361 111.

