Bei der Suche nach einer Frau setzt die Polizei in Bottrop auch einen Hubschrauber ein. (Symbolbild).

Sucheinsatz Polizei sucht in Bottrop per Hubschrauber nach einer Frau

Bottrop. Ein Zeuge hat in der Nacht in Bottrop eine Frau auf einem Brückenpodest beobachtet. Dann ist sie verschwunden. Die Polizei sucht nach ihr.

Die Polizei setzt am Morgen in Bottrop die Suche nach einer Frau fort und ist dafür auch mit dem Hubschrauber im Einsatz. Der Hintergrund: Letzte Nach hat ein Zeuge im Bereich der Sterkrader Straße im Fuhlenbrock eine Frau gesehen, die auf dem Brückenpodest an einer Bahntrasse gestanden haben soll.

Nächtliche Suche mit Wärmebildkamera ohne Ergebnis

Der Zeuge alarmierte die Polizei, aber die Frau war dann verschwunden, berichtet eine Polizei-Sprecherin. Bereits in der Nacht sei mit Hubschrauber und Wärmebildkamera nach ihr gesucht worden – vergeblich. Deshalb starteten die Suchmaßnahmen am Morgen erneut. (nig)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop