Polizei sucht Hinweise nach Ein- und Aufbruch in Bottrop

Bottrop. Die Polizei bittet um Täterhinweise nach einem Ein- und einem Aufbruch. In beiden Fällen können die Täter beschrieben werden.

Am Freitagabend wurde ein Einbrecher um 19.50 Uhr bei seinem Einstieg in eine Wohnung am Ostring vom Wohnungsinhaber ertappt. Der 77-Jährige vernahm Geräusche aus dem Wohnzimmer und sah nach. Dabei stieß er auf den Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff. Er flüchtete durch das Fenster, das er zuvor aufgebrochen hatte. Der Bottroper konnte nur erkennen, dass der Mann eine Maske trug, etwa 1,90 Meter groß war und eine Taschenlampe mit sich führte. Entwendet wurde nichts.

In der Nacht zu Samstag leerten drei Männer einen Zigarettenautomaten, der an der Straße Am Kämpchen aufgestellt ist. Sie kamen gegen 3 Uhr mit einer Schubkarre und einem Brecheisen. Sie brachen den Automaten auf, luden die Zigaretten und die Geldkassette in die Schubkarre und entfernten sich in Richtung Ulmenplatz. Ein Zeuge wurde auf das Trio aufmerksam und informierte die Polizei.

Die Beschreibung: Alle drei Männer trugen schwarze Masken. Der erste Täter war auffallend dick und trug dunkle Oberbekleidung. Der zweite Mann war schlank, trug dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen an den Seiten. Der dritte Mann war schlank und ebenfalls dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

