Polizei-Streife lässt sich von Bottroper (31) nicht täuschen

Bottrop. Bei einer Kontrolle hat ein Autofahrer aus Bottrop die Personalien seines Bruders angegeben. Er selbst hat keinen Führerschein. So flog das auf.

Ohne Führerschein Auto fahren, bei der Verkehrskontrolle behaupten, man habe keine Papiere dabei und die Personalien des großen Bruders angeben - mit diesem plumpen Täuschungsversuch ist ein Bottroper (31) jetzt aufgeflogen. Das berichtet die Polizei.

Polizeistreife hält Wagen in Bottrop an der Stenkhoffstraße an

Der Reihe nach: Eine Polizeistreife hatte den mit zwei Männern besetzten Wagen am späten Mittwochabend auf der Stenkhoffstraße in Bottrop angehalten. Der Fahrer, der 31-jährige Bottroper, gab an, weder Ausweisdokumente noch Führerschein dabei zu haben und nannte den Beamten einen Namen samt Geburtsdaten und Anschrift – Daten des großen Bruders, wie sich später herausstellte.

Der Beifahrer (30) und Halter des Wagens, ebenfalls aus Bottrop, bestätigte die Angaben des 31-Jährigen. Er selbst konnte sich ausweisen – und er hatte auch den Fahrzeugschein dabei. Die Polizisten kassierten ein Verwarngeld von zehn Euro (nicht Mitführen des Führerscheins) und ließen das Duo weiterfahren.

Die Beamten überprüfen das Kennzeichen und ermitteln weiter

Aber die Beamten ermittelten weiter und hatten den richtigen Riecher. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der 31-Jährige im Januar ohne Führerschein am Steuer des Wagens erwischt worden war. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits vor gut einem Jahr entzogen worden.

Das Streifenteam fuhr zu der vom 31-Jährigen genannten Anschrift. Dort öffnete der Bruder (34) des Gesuchten. So fiel der Schwindel auf.

Der 31-Jährige muss jetzt mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der falschen Namensangabe rechnen. Auch der Beifahrer und Halter des Wagens bekommt eine Anzeige, weil er zuließ, dass sein führerscheinloser Bekannter mit seinem Wagen gefahren ist.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop