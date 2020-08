Polizei stellt mutmaßlichen Räuber in seiner Wohnung

In einer Wohnung in Essen hat die Polizei am Morgen den mutmaßlichen Räuber festgenommen.

Bottrop/Essen. Die Polizei meldet einen Fahndungserfolg: Nach einem spektakulären Überfall auf dem Eigen hat sie am Morgen den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Nach einem Überfall auf einen Tabakwaren-Lieferanten auf dem Eigen im März hat die Recklinghäuser Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Recklinghäuser Ermittler durchsuchten die Katernberger Wohnung eines 33-jährigen Esseners am frühen Dienstagmorgen. Hierbei wurden die Polizisten vom Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützt. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten Beweismaterial sicher. Der Mann wird verdächtigt, am frühen Morgen des 24. März einen Tabakwaren-Lieferanten überfallen und ausgeraubt zu haben. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen dauern an, er blieb auf freiem Fuß.

So war der Überfall abgelaufen: Gegen 5.50 Uhr wollte ein 54-jähriger Bottroper am Morgen des 24. März auf der Straße Am Trappenhof in seinen Firmentransporter einsteigen, um gewerbliche Zigarettenautomaten zu befüllen und zu entleeren. In diesem Moment, so berichtete er der Polizei, kam ein maskierter Mann angerannt, bedrohte ihn mit einem schwarzen Gegenstand und drängte ihn auf den Beifahrersitz. Der Täter zog dem 54-Jährigen eine schwarze Tasche über den Kopf und fuhr los. Nach einer kurzen Fahrstrecke hielt er das Fahrzeug an und forderte den 54-Jährigen auf, Geldkassetten, die sich im Fahrzeug befanden, zu öffnen. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube.