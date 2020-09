Polizei nimmt zwei mutmaßliche Einbrecherinnen fest

Zwei Frauen haben in Bottrop versucht, ein Terrassenfenster aufzuhebeln. Die Polizei stellte sie in Tatortnähe (Symbolbild).

Kirchhellen. Zwei Frauen haben versucht, ein Terrassenfenster in Bottrop-Grafenwald aufzuhebeln. Ein Bewohner überrascht sie dabei und ruft die Polizei.

Zwei Frauen haben am Freitag gegen 13.30 Uhr versucht, ein Terrassenfenster an einem Reihenhaus an der Friedenstraße in Bottrop-Grafenwald aufzuhebeln. Dabei wurden sie durch einen Bewohner überrascht und flüchteten, berichtet die Polizei.

Die Beamten erhielten eine Beschreibung der beiden Frauen konnten diese dann in der Nähe antreffen. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. An der Tür entstand etwa 250 Euro Sachschaden.