Polizei meldet zahlreiche Autoaufbrüche am Wochenende

Bottrop. Am Wochenende sind in Bottrop zahlreiche Autos aufgebrochen worden, so die Polizei. Sie sucht nun Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können.

Gleich acht aufgebrochene Autos meldet die Polizei im Nachgang zum Wochenende. An acht Stellen im Stadtgebiet waren die Autoknacker in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntag aktiv.

Am Freitagabend schlug ein unbekannter Mann die Scheibe eines roten Suzuki Swift an der Germaniastraße ein und entwendete eine Handtasche. Er war etwa 1,75 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Er flüchtete in Richtung Paßstraße. A m selben Abend wurde aus einem Kia Proceed ein Rucksack samt Geldbörse gestohlen. Der Wagen stand an der Straße Im Flaßviertel.

Täter erbeuten ein Paket und eine Brille

In der Nacht zum Sonntag entwendeten Unbekannte eine Tasche vom Rücksitz eines Opel Corsa, der an der Horster Straße abgestellt worden war. Auch hier wurde die Scheibe eingeschlagen. Am Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte eine Geldbörse aus einem Fiat Punto an der Brauerstraße. Hier wurde ebenfalls zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Ein Paket und eine Brille erbeuteten die Täter, die an der Wrangelstraße eine Scheibe an einem grauen Mitsubishi Colt einschlugen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag 18 und Sonntag 12:30 Uhr.

Aus einem Auto nehmen die Täter einen Kinderroller und Scheren mit

Am Sonntag, zwischen 15 und 21 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe an einem schwarzen Opel Insignia an der Beckstraße ein. Entwendet wurde eine Geldbörse. An der Prosperstraße schlugen Unbekannte am Sonntagnachmittag die Scheibe an einem schwarzen Peugeot 207 ein. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Kurios die Beute bei einem Fall an der Horster Straße. Hier schlugen die Täter die Scheibe eines Renault Twingo ein, um dann einen Kinderroller und mehrere Scheren zu stehlen. Die Tat ereignete sich Sonntag, zwischen 00:30 und 13:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

