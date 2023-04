Polizei meldet ruhigen „Carfreitag“ auf Bottrops Straßen

Bottrop. Treffen der Raser- und der illegalen Tunerszene hat es am „Carfreitag“ in Bottrop nicht gegeben. Das meldet die Polizei am Samstag.

Am „Carfreitag“ sind in Bottrop Treffen der Raser- und der illegalen Tunerszene ausgeblieben, meldet die Polizei am Samstag. Dazu beigetragen hätten die angekündigten Kontrollen, der Einsatz eines Sicherheitsdienstes am Südringcenter und das schlechte Wetter.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Recklinghausen kam es am Freitag nur vereinzelt zu kleineren Ansammlungen szenetypischer Fahrzeuge. „Diese Treffen verliefen aus Sicht der Polizei unproblematisch“, sagt Polizeisprecher Andreas Lesch.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Insgesamt wurden bei allen Kontrollen 186 Verwarngelder ausgesprochen, meistens für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Beamtinnen und Beamten schrieben acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Vier Fahrzeuge wurden sichergestellt wegen des Verdachts des Erlöschens der Betriebserlaubnis durch illegales Tuning.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop