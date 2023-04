Polizei Polizei in Bottrop sucht mutmaßliche EC-Kartendiebin

Bottrop. Frau bestiehlt Seniorin in Bottrop. Danach versucht sie, mit der geklauten EC-Karte Geld abzuheben. Polizei fahndet mit Bild.

Diebstahl beim Lebensmitteleinkauf: Einer 74-jährigen Bottroperin ist beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft an der Gladbecker Straße die Geldbörse gestohlen worden. Kurz darauf gelang es der mutmaßlichen Täterin mit der erbeuteten EC-Karte, an einem Bankautomaten Geld abzuheben.

Die Täterin wurde dabei von einer Videokamera gefilmt. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt nun die Bevölkerung: Wer kennt diese Frau und kann nähere Angaben machen.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Tel.: 0800/2361 111.

