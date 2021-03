Polizei in Bottrop fahndet nach flüchtigem Einbrecherpaar

Nachbarn bemerkten, dass die Frau und der Mann in eine Wohnung in der Bottroper Stadtmitte eingebrochen sind. So werden die zwei beschrieben.

Die Polizei in Bottrop fahndet nach zwei flüchtigen Einbrechern. Zeugen informierten die Polizei, dass die beiden unbekannten Verdächtigen, am Freitag um 10:35 Uhr in der Stadtmitte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses auf der Horster Straße eingebrochen sind. Dort waren Nachbarn durch verdächtige Geräusche auf die Tat aufmerksam geworden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Sie können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person ist männlich, ca. 18 Jahre alt und etwa 1,75 - 1,80 Meter groß, schlank und auffallend dünn, schwarze Haare (Ohren bedeckend), dunkle Augen, bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose, schwarze Windjacke, weiße Corona-Maske.

Die zweite Verdächtige ist weiblich, ca. 18 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß,„kräftigere“ Figur, schwarze Haare, schwarze Kleidung, weiße Corona-Maske, führte eine braune Einkaufstasche mit sich.

Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.