Auf der Gladbecker und der Essener Straße gab es am Mittwoch Unfallfluchten.

Verkehr Polizei fahndet nach zwei Unfallfluchten in Bottrop

Bottrop . Nach zwei Unfallfluchten am Mittwoch sucht die Polizei Zeugen. Ein Unfallfahrer soll zwar ausgestiegen, dann aber doch weitergefahren sein.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines blauen VW Caddy, der am Mittwoch auf einen schwarzer BMW X3 aufgefahren ist. Der Unfall passierte zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr auf der Gladbecker Straße, als der Fahrer stadtauswärts unterwegs war. In Höhe der Overbeckstraße soll es dann zu dem Auffahrunfall gekommen sein. Der Fahrer soll zwar kurz ausgestiegen sein, ist dann aber doch weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Caddy mit Bottroper Kennzeichen handeln. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 1000 Euro geschätzt

.

Auf der Essener Straße wurde am Mittwoch, zwischen 8 und 18 Uhr, ein weißer Mazda CX3 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800/2361 111 entgegen.

