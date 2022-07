Kriminalität Polizei fahndet nach Diebstahl in Bottroper Supermarkt

Bottrop. Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt wurde mit der gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Am 6. Januar gegen 12.30 Uhr wurde in einem Supermarkt ein Portemonnaie entwendet. Im Anschluss wurden mit der EC-Karte aus der gestohlenen Börse an einem Bankautomaten zwei Bargeldabhebungen vorgenommen.

Wer Hinweise zu dem Täter oder dessen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Recklinghausen: 0800 2361 111.

