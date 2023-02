Polizei fahndet in Bottrop mit Fotos nach zwei Dieben

Bottrop. Zwei Diebstähle in der Bottroper Innenstadt: Die Polizei fahndet nach zwei Männern, der eine hat Parfüm gestohlen, der andere Drogerie-Artikel.

Die Polizei fahndet nach zwei Dieben in Bottrop mit Fotos. Am Altmarkt in Bottrop hat ein unbekannter Mann am 21. Oktober des vergangenen Jahres Waren aus einem Regal und passierte den Kassenbereich einer Drogerie, ohne zu bezahlen. Am 18. November hat ein bislang unbekannter Mann vier Packungen Parfüm aus einer Drogeriefiliale an der Hochstraße. Er wurde während der Tat von Videokameras aufgezeichnet.

Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zur Feststellungen der Identität des Männer führten, wird jetzt mittels Fotos nach ihnen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Dieser Mann soll die Drogerie am Altmarkt bestohlen haben:

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Recklinghausen

Dieser Mann soll Parfüm aus einer Drogerie an der Hochstraße gestohlen haben:

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Recklinghausen

