Zeugen gesucht Polizei fahndet in Bottrop mit Fotos nach drei Einbrechern

Kirchhellen. In Bottrop-Grafenwald haben sich drei Verdächtige an der Hintertür eines Eigenheimes zu schaffen gemacht. Ein Zeuge hat Bilder von ihnen gemacht.

Nach einem Einbruchsversuch in Bottrop-Grafenwald im Frühjahr sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach den Verdächtigen. Hinweise werden erbeten unter 0800 2361 111.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese drei Männer? Foto: Polizei

Das ist passiert: Am 5. April, gegen 17 Uhr, begaben sich drei bislang unbekannte Tatverdächtige an eine rückwärtige Zugangstür eines frei stehenden Einfamilienhauses an der Friedenstraße und versuchten diese aufzuhebeln.

Ein Nachbar beobachtete die Drei und machte Fotos von ihnen. Bereits zwanzig Minuten vor der Tat hatte der Zeuge gesehen, wie einer der Verdächtigen an der Haustür des Tatobjektes klingelte.

